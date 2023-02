Delhi: राजधानी में सर्द हवाओं के चलने से दिल्ली का मौसम खराब, जानें AQI

राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को पारा नीचे रहने के कारण सर्द हवाओं के चलने से दिल्ली में मौसम खराब बना रहा। राजधानी में अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से एक डिग्री कम है। दिल्ली वासियों की सुबह तेज हवा के साथ खुली और न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो साल के इस समय के लिए सामान्य है। दिल्ली-एनसीआर में AQIमें सुधार होते ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-2 के तहत कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। हालांकि, जीआरएपी के चरण-1 के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी।

मौसम विभाग ने गुरुवार को मुख्य रूप से आसमान साफ रहने और अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 22 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान जताया है। दिल्ली का 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई), जो 'मध्यम' श्रेणी में था, 164 दर्ज किया गया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायु गुणवत्ता मॉनिटर सफर के मुताबिक, अगले दो दिनों तक हवा की गुणवत्ता 'मध्यम' या 'खराब का निचला स्तर' बनी रहेगी।

अगले तीन दिनों के लिए, सतही हवा की गति (14 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा) और तापमान (अधिकतम 20-23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 8-9 डिग्री) से हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है। मिश्रित परत की ऊंचाई लगभग 1 होने की संभावना है। गुरुवार को हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है, लेकिन यह 'मध्यम' श्रेणी में बनी हुई है। इसके मामूली रूप से बिगड़ने की संभावना है लेकिन शुक्रवार और शनिवार को यह मोटे तौर पर 'मध्यम' श्रेणी में बना रहेगा। सफर ने कहा कि अगले छह दिनों तक वायु गुणवत्ता काफी हद तक 'मध्यम' से 'खराब' श्रेणी में बनी रहेगी।

As the AQI improved in Delhi-NCR, the Commission for Air Quality Management revokes actions under Stage-ll of the GRAP, with immediate effect