दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव: 20 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला, एबीवीपी-एनएसयूआई समेत मैदान में चार पैनल

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में 20 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। डूसू चुनाव समिति ने इन उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी कर दी है। 88 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। इनमें से कई उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए, वहीं कई के नामांकन पत्रों की छंटनी हो गई। 20 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा अध्यक्ष पद के लिए सात उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं, उपाध्यक्ष के लिए पांच, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए चार-चार उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया गया है। बृहस्पतिवार को नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 18 को मतदान होगा। इससे पहले बुधवार को प्रचार थम जाएगा।

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टिकट मिलने के बाद उम्मीदवारों ने गले में माला पहना कर ढोल बजाते, नाचते-गाते समर्थकों के साथ जश्न मनाया। टिकट मिलने की खुशी ऐसी थी कि उम्मीदवार आर्ट्स फैकल्टी स्थित विवेकानंद मूर्ति पर चढ़ गए। तेज बारिश भी उत्साह कम न कर पाई। इस दौरान कैंपस स्थित छात्रावास मार्ग उम्मीदवारों के नाम वाली पर्चियों से अटा पड़ा दिखाई दिया। हालांकि डीयू प्रशासन की सख्ती का असर भी दिखाई दिया। इस बार न तो कैंपस की दीवारें बदरंग दिखीं, न ही सड़कें बीते साल के मुकाबले ज्यादा गंदी हुईं।अध्यक्ष - 25 - 07उपाध्यक्ष - 20 - 05सचिव - 24 - 04संयुक्त सचिव - 19 - 04अध्यक्ष - यश डबासउपाध्यक्ष - ईशू मौर्यासचिव - रिया छाबड़ीसहसचिव - लक्ष्य राज सिंहअध्यक्ष - विजय शंकर मीणाउपाध्यक्ष - वीर चतरथसचिव - नम्रता चौधरीसहसचिव - गोपाल चौधरीअध्यक्ष - अनन्या रतुड़ीउपाध्यक्ष - अक्षत शिखरसचिव - स्टैनजिन डेस्केयोंगसह-सचिव - बी. परिजातअध्यक्ष - अश्मित कुमार पवारसचिव - पंकज कुमारएएसएपी ने इन्हीं दो पदों पर उम्मीदवार उतारे हैंदिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि 18 सितंबर को होने वाले चुनाव में एनएसयूआई का पूरा पैनल जीतेगा। उन्होंने कहा कि जीत के बाद छात्रों के अधिकारों, छात्र कल्याण, हॉस्टल की संख्या बढ़ाने और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। वहीं, आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित बैठक में यादव ने एनएसयूआई के उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने की अपील की। यादव ने कहा कि सत्य निकेतन हादसे के बाद छात्रों के लिए सुरक्षित और सस्ते आवास का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है।दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में इस बार भी बौद्ध अध्ययन विभाग सुर्खियों में हैं। इस साल मैदान में उतरे 20 में से आठ उम्मीदवार इसी विभाग से हैं। डीयू की छात्रसंघ राजनीति में बौद्ध अध्ययन विभाग एक महत्वपूर्ण केंद्र है। प्रमुख संगठनों के उम्मीदवारों की बात करें तो इस वर्ष एबीवीपी के अध्यक्ष और एनएसयूआई के चारों पदों के उम्मीदवार इसी विभाग से हैं।बीते साल हुए चुनावों में भी संगठनों ने इसी विभाग से अलग-अलग पद के लिए सबसे ज्यादा आठ प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। एबीवीपी के तो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जीते भी थे। बीते साल में भी संगठन इस विभाग से अपने प्रत्याशी उतारते रहे हैं। डीयू में पिछले कुछ वर्षों से यह चर्चा भी लगातार होती रही है कि डूसू चुनाव में टिकट पाने की उम्मीद रखने वाले कई छात्र बौद्ध अध्ययन विभाग में दाखिला लेते हैं। हालांकि इस संबंध में छात्र संगठनों की ओर से कोई आधिकारिक नीति नहीं है। बावजूद बीते कुछ वर्षों में इस विभाग से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के सामने आने से इसकी चुनावी भूमिका पर चर्चा तेज हो गई है।