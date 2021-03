दिल्ली मैराथन शुरू : कई मार्ग प्रतिबंधित, 11 बजे तक प्रभावित रहेगा यातायात

एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) की ओर से आज आयोजित होने वाली मैराथन की शुरुआत हो गई है। हरी झंडी दिखाकर जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम से इसकी शुरुआत हुई है।

New Delhi Marathon 2021 flagged off at Jawaharlal Nehru Stadium. pic.twitter.com/Qs6x2Rn4ob