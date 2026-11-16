Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Climbed a tree to enter a first-floor shop; stole cash and lehengas.

Delhi News: पेड़ पर चढ़कर पहली मंजिल की दुकान में घुसे, नकदी-लहंगे चुराए

Mon, 16 Nov 2026 08:38 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 08:38 PM IST
विज्ञापन
Climbed a tree to enter a first-floor shop; stole cash and lehengas.
नेपाल के रहने वाले चार नागरिक गिरफ्तार
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। चांदनी चौक के लहंगा बाजार में पहली मंजिल पर स्थित दुकान में चोरी करने के लिए आरोपियों ने ऐसा तरीका अपनाया, जिसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी दुकान तक पहुंचने के लिए पहले पेड़ पर चढ़े और फिर पहली मंजिल पर पहुंचकर शटर व ताले तोड़ दिए। इसके बाद दुकान से नकदी और लहंगे चोरी कर भाग गए। कोतवाली थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय जांच के आधार पर नेपाल के चार नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान शेर बहादुर, नरेंद्र, ज्ञानेंद्र और भीम बहादुर के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से चोरी किया गया एक लहंगा, आठ हजार रुपये और वारदात में इस्तेमाल रॉड बरामद की गई हैं।
उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि नौ नवंबर की रात एक से डेढ़ बजे के बीच मुख्य चांदनी चौक रोड स्थित कटरा झज्जर के लहंगा बाजार में अनिल कुमार की पहली मंजिल पर स्थित दुकान में चोरी हुई थी। पीड़ित ने बताया कि बदमाशों ने दुकान से 1.27 लाख रुपये और कुछ लहंगे चोरी किए। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। निरीक्षक कुलदीप के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के जरिये पता चला कि वारदात को पांच बदमाशों ने अंजाम दिया है। 14 नवंबर को पुलिस ने दिल्ली के छतरपुर से तीन और गुरुग्राम से एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन




नशे की लत पूरी करने के लिए करने लगे चोरी
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह नशीले पदार्थों और शराब पीने के आदी हैं। अपनी लत पूरी करने के लिए उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ज्ञानेंद्र 2011 से दिल्ली के अलग-अलग थानों में दर्ज चोरी के चार मामलों में शामिल है। पुलिस नकदी की बरामदगी और भागे हुए एक आरोपी जनक की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed