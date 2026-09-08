Delhi News: सात विदेशी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

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चार्जशीट में मैथ्यू एरोन वैन डाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों कामिंस्की विक्टर, हुरबा पेट्रो, स्लीवियाक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टीफंकिव मैरियन और होंचारुक मक्सिम के खिलाफ आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम की धारा 21 और 23 के तहत आरोप लगाए गए हैं। सातों 13 मार्च को गिरफ्तार किए गए थे। एनआईए का आरोप है कि वे म्यांमार से मिजोरम सीमा के रास्ते भारत में घुस आए थे और देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर पकड़े गए। एजेंसी ने पहले इन्हें भाड़े के सिपाही के रूप में काम करने का आरोप लगाया था। शुरुआत में एनआईए ने इनके खिलाफ यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। ब्यूरो

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरोन वैन डाइक समेत सात विदेशी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन पर अवैध प्रवेश, ठहरने और आवाजाही का आरोप है। हालांकि, एजेंसी ने आरोप पत्र में कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए (यूएपीए) की धाराएं नहीं लगाईं।