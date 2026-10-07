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Hindi News ›   Delhi ›   Case registered against Rahul and Priyanka for entering Akashvani Bhavan without permission.

Delhi News: बिना अनुमति आकाशवाणी भवन में घुसने पर राहुल, प्रियंका पर मामला दर्ज

Wed, 07 Oct 2026 06:38 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 06:38 PM IST
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Case registered against Rahul and Priyanka for entering Akashvani Bhavan without permission.
अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विपक्ष के मार्च के दौरान आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तथा उनके समर्थकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने कहा कि मार्च की अनुमति के लिए नई दिल्ली पुलिस उपायुक्त के कार्यालय में न तो कोई आवेदन दिया गया था और न ही मार्च की अनुमति दी गई थी।

नई दिल्ली जिला पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को आकाशवाणी भवन में आठ घंटे से अधिक समय तक धरना देने पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 300 लोगों को हिरासत में ले लिया था। विपक्षी सांसद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले निर्वाचन आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वे वोट चोरी का मुद्दा भी उठा रहे थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने मंगलवार को संसद भवन से निर्वाचन आयोग तक मार्च करने की योजना बनाई थी।
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