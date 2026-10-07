फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   BJP events and INDIA bloc protests caused massive traffic jams throughout the day.

Delhi News: भाजपा के कार्यक्रम, इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से दिनभर लगा भारी जाम

Wed, 07 Oct 2026 10:19 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 10:19 PM IST
विज्ञापन
BJP events and INDIA bloc protests caused massive traffic jams throughout the day.
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा आयोजित किए जाने वाले एक कार्यक्रम के मद्देनजर बुधवार सुबह दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंध लागू किए गए। इस कारण कई मार्गों पर जाम लग गया। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से कश्मीर गेट इलाके में व नई दिल्ली में जाम लगा। वीआईपी आवागमन के चलते भी नई दिल्ली में दिनभर जाम रहा।
यातायात पुलिस के मुताबिक, भाजपा के कार्यक्रम के चलते इंदिरा गांधी स्टेडियम के आसपास सुबह पांच बजे से अपराह्न एक बजे तक प्रतिबंध लागू कर दिए गए थे। दिल्ली भाजपा ने यहां मुख्य ‘सेवा ज्योति’ कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम से पहले दिल्ली भर के संगठनात्मक मंडलों से भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जुलूस भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि यातायात की स्थिति और परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर बहादुर शाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग (रिंग रोड), आईपी मार्ग और विकास मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के अलावा परिवर्तित भी किया गया।
विज्ञापन

रिंग रोड पर शांति वन क्रॉसिंग-राजघाट-भैरों मार्ग, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर, आईपी फ्लाईओवर और सलीमगढ़ बाईपास, डब्ल्यू-पॉइंट-दिल्ली गेट और जेएलएन मार्ग पर दिल्ली गेट-राजघाट के बीच के खंड पर भी यातायात को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने बुधवार सुबह ही लोगों से अपील करते हुए कहा था कि राजघाट-किसान घाट/पावर हाउस रोड मार्ग और आईपी मार्ग और विकास मार्ग आदि पर भी यातायात प्रभावित रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने कहा कि परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार सचिवालय रोड और वेलोड्रोम रोड को सुबह छह बजे से यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। इस कारण सुबह पांच बजे से अपराह्न एक बजे के बीच बहादुर शाह जफर मार्ग, आईपी मार्ग, विकास मार्ग, जेएलएन मार्ग, रिंग रोड और सलीमगढ़ बाईपास पर जाम लगा रहा।


कश्मीरी गेट के आसपास यातायात प्रभावित रहा
इंडिया गठबंधन के घटक दलों द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के विरोध में प्रदर्शन किए जाने के कारण बुधवार को कश्मीरी गेट और आसपास के इलाकों में यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। बुलेवार्ड रोड, रिंग रोड, एसपी मार्ग और एनएस मार्ग पर यातायात को नियंत्रित या परिवर्तित किया गया। लोहिया रोड को बंद कर दिया गया था। प्रदर्शन दोपहर 12 बजे शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी था।


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed