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'संसद मार्ग इलाके में बम है': स्कूलों और अस्पतालों के बाद अब बैंक को उड़ाने की धमकी, एक घंटे चला तलाशी अभियान

Tue, 10 Nov 2026 03:08 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 10 Nov 2026 03:08 PM IST
सार

संसद मार्ग के एक बैंक को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन एक घंटे की जांच के बाद बम कॉल फर्जी निकली। 

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bank on Parliament Street received bomb threat
बैंक ऑफ बड़ौदा में बम होने की धमकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नई दिल्ली के संसद मार्ग स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में बम होने की धमकी मिली। इस सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते को तुरंत मौके पर भेजा गया। दोपहर करीब 1:10 बजे, एलएफ राम नरेश ने बताया कि बैंक परिसर में तलाशी अभियान जारी है। पुलिस और बम निरोधक दल की टीमें मौके पर मौजूद थीं। 

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उन्होंने बैंक के चप्पे-चप्पे की गहन जांच की। बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। आसपास के क्षेत्रों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई। यह कार्रवाई बम की धमकी को गंभीरता से लेते हुए की गई थी। अधिकारियों ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।
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बम की धमकी के बाद तलाशी अभियान
बम की धमकी मिलने के बाद, सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। पुलिस बल और विशेष बम निरोधक दस्ता बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंचा। उन्होंने बैंक के अंदर और बाहर हर संदिग्ध वस्तु की बारीकी से जांच की। तलाशी अभियान लगभग एक घंटे से अधिक समय तक चला। इस दौरान बैंक परिसर को पूरी तरह खाली करा लिया गया था।
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फर्जी निकली बम की धमकी
दोपहर 1:55 बजे, गहन तलाशी के बाद बम की धमकी को फर्जी घोषित कर दिया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की कि बैंक में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। यह सूचना एक शरारती तत्व द्वारा फैलाई गई थी। पुलिस ने अब इस फर्जी कॉल करने वाले की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना से कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया था।

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