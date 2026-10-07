कैंपस प्लेसमेंट ऑफर: बीटेक से की पढ़ाई, अब छात्र को मिला 1.22 करोड़ का पैकेज; 200 कंपनी पहुंचीं

वहीं पाठ्यक्रम के अनुसार सबसे ज्यादा प्लेसमेंट बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन (सीएसडी) के छात्रों का 100 फीसदी रहा। इसके बाद बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसई) में 98.26 फीसदी, सीएसएएम में 94.55 फीसदी, सीएसएसएस में 92.68 फीसदी और सीएसएआई में 92 फीसदी छात्रों को ऑफर मिले। बीटेक ईसीई में यह आंकड़ा 69.70 फीसदी रहा। जबकि एमटेक सीएसई में 95.16 फीसदी और एमटेक ईसीई में 83.93 फीसदी छात्रों को प्लेसमेंट मिला।