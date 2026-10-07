कैंपस प्लेसमेंट ऑफर: बीटेक से की पढ़ाई, अब छात्र को मिला 1.22 करोड़ का पैकेज; 200 कंपनी पहुंचीं
आईआईआईटी दिल्ली के कैंपस प्लेसमेंट में छात्रों को इस बार बेहतर सैलरी पैकेज मिले हैं। बीटेक के एक छात्र को 1.22 करोड़ रुपये का पैसेज ऑफर हुआ है। इस बार प्लेसमेंट में 200 कंपनियां पहुंची थीं। कुल प्लेसमेंट 91.42 फीसदी रहा।
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इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) दिल्ली के कैंपस प्लेसमेंट में इस बार छात्रों को बेहतर पैकेज ऑफर मिले है। बीटेक के एक छात्र को कंपनी ने 1.22 करोड़ रुपये से अधिक का सर्वाधिक पैकेज ऑफर किया। इस बार प्लेसमेंट में 200 कंपनियों ने हिस्सा लिया। जबकि प्लेसमेंट का प्रतिशत 91.42 रहा।
प्लेसमेंट में बीटेक छात्रों का औसत सालाना पैकेज 20.77 लाख रुपये रहा। जबकि एमटेक छात्रों का औसत पैकेज 17.05 लाख रुपये का मिला। सभी पाठ्यक्रमों को मिलाकर औसत पैकेज 19.59 लाख रुपये रहा। वहीं 1.22 करोड़ से अधिक का पैकेज बीटेक छात्र को मिला।
इसके अलावा एमटेक में सर्वाधिक पैकेज 38.48 लाख रुपये का रहा। वहीं विदेशी कंपनियों से अधिकतम 48.65 लाख रुपये के पैकेज का ऑफर छात्र को किया गया। बता दें कि इस बार कैंपस प्लेसमेंट में 200 कंपनियां शामिल हुई थी।
इसमें फुल टाइम रोजगार देने वाली कंपनियां 163 और इंटर्नशिप ऑफर करने वाली 37 कंपनियां थी। कंपनियों की ओर से 868 छात्रों को प्लेसमेंट का ऑफर दिया गया। इसमें 682 छात्रों को फुल टाइम रोजगार का ऑफर और 186 को इंटर्नशिप ऑफर की गई।
वहीं पाठ्यक्रम के अनुसार सबसे ज्यादा प्लेसमेंट बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन (सीएसडी) के छात्रों का 100 फीसदी रहा। इसके बाद बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसई) में 98.26 फीसदी, सीएसएएम में 94.55 फीसदी, सीएसएसएस में 92.68 फीसदी और सीएसएआई में 92 फीसदी छात्रों को ऑफर मिले। बीटेक ईसीई में यह आंकड़ा 69.70 फीसदी रहा। जबकि एमटेक सीएसई में 95.16 फीसदी और एमटेक ईसीई में 83.93 फीसदी छात्रों को प्लेसमेंट मिला।