फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   ABVP's sit-in protest at JNU continues for 180 hours.

Delhi News: जेएनयू में एबीवीपी का 180 घंटे से धरना जारी

Wed, 07 Oct 2026 10:12 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 10:12 PM IST
विज्ञापन
ABVP's sit-in protest at JNU continues for 180 hours.
विवि प्रशासन पर बातचीत नहीं करने का लगाया आरोप
विज्ञापन



अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा व्यवस्था और सुविधाओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) का परिसर में अनिश्चितकालीन धरना 180 घंटे से अधिक समय से जारी है। एबीवीपी का आरोप है कि इतने लंबे समय बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि धरनास्थल पर छात्रों से बातचीत करने नहीं पहुंचा है।

एबीवीपी ने स्वास्थ्य केंद्र को 24 घंटे संचालित करने, सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कार्यप्रणाली की जवाबदेही तय करने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं की कमी के साथ छात्रों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें भी सामने आई हैं।
विज्ञापन


इसी बीच एबीवीपी ने केसी मैदान में कला को आकार कैंपस कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों के जरिये छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


एबीवीपी जेएनयू अध्यक्ष मयंक पांचाल ने कहा कि छात्रों की मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष के साथ उनकी कला और प्रतिभा को मंच देना भी संगठन की जिम्मेदारी है। जेएनयू मंत्री प्रवीण कुमार पीयूष ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा के विकास का भी मंच है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed