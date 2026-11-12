Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   89 deaths in two years due to falling into open drains and sewers: Devendra Yadav

दो साल में खुले नालों और सीवर में गिरने से 89 मौतें : देवेंद्र यादव

Thu, 12 Nov 2026 09:15 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 09:15 PM IST
विज्ञापन
89 deaths in two years due to falling into open drains and sewers: Devendra Yadav
चार साल के बच्चे की मौत पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा
विज्ञापन

खुले सीवर और नालों की सुरक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक बुलाने की मांग


अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली में खुले सीवर, नालों और सड़क के गड्ढों में गिरकर होने वाली मौतों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दावा किया कि पिछले दो वर्षों में दिल्ली में खुले नालों, गड्ढों और सीवर में गिरने से 89 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने रनहोला-नंगली विहार बापरौला क्षेत्र में खुले सीवर में गिरकर चार वर्षीय बच्चे की मौत को सरकारी एजेंसियों की लापरवाही का नतीजा बताया।
देवेंद्र यादव ने कहा कि मोहन गार्डन निवासी महिला अपने बच्चे के साथ जा रही थी, तभी बच्चा खुले सीवर में गिर गया। घटना की सूचना मिलने के बावजूद पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम को बच्चे का शव तलाशने में 24 घंटे लग गए। उन्होंने सवाल उठाया कि फरवरी 2026 में मुख्य सचिव की ओर से पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को खुले नालों और मैनहोल की सुरक्षा, बैरिकेडिंग और ढक्कन लगाने के निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद हादसे क्यों नहीं रुक रहे हैं।
विज्ञापन

कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल से इस मुद्दे पर उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर सभी संबंधित एजेंसियों को जवाबदेह बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच कर जिम्मेदार विभागों, अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यादव ने खजूरी खास, जसोला और खेड़ा खुर्द में भी खुले नालों और सीवर में गिरने से हुई मौतों का उल्लेख करते हुए कहा कि लगातार हादसों के बावजूद स्थायी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed