Delhi NCR News: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी, मौत

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फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

-पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की पहचान के कर रही प्रयास

मृतक की पहचान के भी प्रयास, पहचान होने के बाद होगा शव का पोस्टमार्टम

अमर उजाला ब्यूरो

पूर्वी दिल्ली।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात सड़क पार करते समय लक्ष्मी नगर इलाके में एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जख्मी हालत में युवक को एलबीएस अस्पताल ले जाया गया। जहां युवक को मृत घोषित कर दिया गया। करीब 30 साल के युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार देर रात करीब 2:30 बजे लक्ष्मी नगर थाना पुलिस को खबर मिली कि शकरपुर चुंगी के पास देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया है। फौरन पुलिस के अलावा कैट्स एंबुलेंस मौके पर पहुंची। युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। लाेगाें ने कहा कि बिना फुटओवर ब्रिज के सड़क पार करना बेहद जोखिम भरा साबित हो रहा है। मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा कि मृतक बेघर हो। मामला दर्ज कर टक्कर मारने वाले वाहन चालक की भी पहचान कर उसकी तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं।

-पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सड़क पार करने के दौरान मंगलवार देर रात हुआ हादसा