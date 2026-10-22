फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Young people should call themselves the 'Amrit Peedhi' (Nectar Generation), not 'Gen Z': Meenakshi Lekhi

खुद को जेन जी नहीं, अमृत पीढ़ी कहें युवा : मीनाक्षी लेखी

Thu, 22 Oct 2026 08:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 08:29 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


नई दिल्ली। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने बृहस्पतिवार को युवाओं से खुद को जेन जी कहने के बजाय अमृत पीढ़ी कहने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवा देश के नेता हैं और भविष्य उन्हीं के हाथों में है। देश के खजाने की चाबियां भी उन्हीं को सौंपनी हैं। वह भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएमएआई) की उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद की ओर से आयोजित युवा सम्मेलन में बोल रही थीं। सम्मेलन में 700 से अधिक नए लागत लेखाकारों को सम्मानित किया गया। मीनाक्षी लेखी के अनुसार, युवाओं को अपनी पहचान तय करने का अधिकार खुद रखना चाहिए। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि तकनीक बदल सकती है, लेकिन स्वतंत्र सोच और सही फैसले लेने की क्षमता हमेशा जरूरी रहेगी। उन्होंने युवाओं को जिज्ञासु बने रहने और अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने की सलाह दी। वहीं, शिक्षाविद एम जगदीश कुमार ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को केवल डिग्री देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। युवाओं में सवाल पूछने, नए विचार लाने, मिलकर काम करने और नैतिकता के आधार पर फैसले लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें