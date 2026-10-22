Delhi NCR News: दिलजीत के दिल्ली शो की अनुमति रद्द होने पर भाजपा पर बरसी आप

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के 30 अक्तूबर को दिल्ली में प्रस्तावित शो की अनुमति रद्द किए जाने पर भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि किसानों के आंदोलन और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाने के कारण दिलजीत को निशाना बनाया जा रहा है।सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इससे पहले दलेर मेहंदी और अब दिलजीत दोसांझ के साथ कथित तौर पर अपमानजनक व्यवहार किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कलाकारों और कारोबारियों को यह संदेश दे रही है कि उनके खिलाफ बोलने पर उनका काम-धंधा बंद कराया जा सकता है। उन्होंने दिलजीत को किसानों और छात्रों के समर्थन में आवाज उठाने वाला साहसी कलाकार बताया। तिलक नगर से आप विधायक जरनैल सिंह ने सवाल किया कि शो की अनुमति सुरक्षा कारणों से रद्द की गई या यह केवल बहाना है। यदि सुरक्षा की चिंता थी तो पुलिस को उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी। जरनैल सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर पंजाबियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।