Delhi NCR News: नमो भारत में अब पहले से खरीद सकेंगे 40 यात्राओं तक का ट्रिप पास

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली।नमो भारत में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए एनसीआरटीसी ने नई सुविधा शुरू की है। अब एनसीएमसी कार्ड से यात्रा करने वाले नियमित यात्री एक से 40 यात्राओं तक का ‘ट्रिप पास’ खरीद सकेंगे। इससे उन्हें हर यात्रा के लिए अलग से टिकट लेने या बार-बार कार्ड रिचार्ज कराने की जरूरत कम होगी। खासतौर पर एक ही मार्ग पर रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा।एनसीआरटीसी के अनुसार, नमो भारत में रोजाना करीब 1.1 लाख यात्री सफर कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या नियमित यात्रियों की है। ऐसे यात्री अपनी जरूरत के अनुसार ट्रिप पास खरीदकर कई यात्राओं का भुगतान पहले से कर सकेंगे। पास को एनसीएमसी कार्ड में डालने के बाद निर्धारित शुरुआती और गंतव्य स्टेशन के बीच यात्रा करने पर एक यात्रा अपने आप पास से कम हो जाएगी।90 दिन तक की वैधताट्रिप पास अलग-अलग यात्राओं और अवधि के हिसाब से उपलब्ध होंगे। एक यात्रा वाला पास 15 दिन, दो यात्राओं वाला 30 दिन, पांच और 10 यात्राओं वाले पास 30 दिन, 15 और 20 यात्राओं वाले पास 60 दिन और 40 यात्राओं वाला पास 90 दिन तक मान्य होगा। एक दिन में कई बार इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन यात्रा निर्धारित स्टेशनों के बीच ही करनी होगी। 15, 20 और 40 यात्राओं वाले पास वापस करने पर 200 रुपये प्रशासनिक शुल्क काटा जाएगा। वहीं, एक, दो, पांच और 10 यात्राओं वाले पास वापस नहीं किए जा सकेंगे।दूसरे स्टेशन पर उतरने पर सामान्य किरायाट्रिप पास केवल निर्धारित शुरुआती और गंतव्य स्टेशन के बीच मान्य होगा। यदि यात्री बीच के किसी दूसरे स्टेशन पर उतरता है या गंतव्य से आगे जाता है, तो किराया एनसीएमसी कार्ड के सामान्य खाते से काटा जाएगा। इसके लिए कार्ड में पर्याप्त राशि होना जरूरी है।स्टैंडर्ड और प्रीमियम दोनों श्रेणियों में सुविधायात्री स्टैंडर्ड और प्रीमियम दोनों श्रेणियों के लिए ट्रिप पास खरीद सकते हैं। पास में टॉप-अप की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसे नमो भारत स्टेशनों पर एएफसी गेट के पास स्थित काउंटर से खरीदा जा सकता है। टिकट वेंडिंग मशीनों के माध्यम से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। एनसीएमसी कार्ड से यात्रा करने पर प्रत्येक सफर में 10 प्रतिशत की छूट मिलती है। साथ ही खर्च किए गए प्रत्येक रुपये पर एक लॉयल्टी अंक मिलता है। 300 अंक जमा होने पर एक मुफ्त यात्रा के लिए इन्हें भुनाया जा सकता है।