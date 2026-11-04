Delhi NCR News: साड़ी पहनकर दौड़ में हिस्सा लेंगी 18 से 80 साल तक की महिलाएं

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नई दिल्ली। महिलाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करने और भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए 29 नवंबर को द्वारका में साड़ी रन 2026 आयोजित होगी। दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की ओर से इसका आयोजन सेक्टर-12 स्थित बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में सुबह आठ बजे से किया जाएगा। इसमें करीब 450 महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। प्रतिभागियों को साड़ी पहनकर दौड़ और वॉक में हिस्सा लेना होगा। 18 से 80 साल तक की महिलाओं को उम्र के आधार पर चार वर्गों में बांटा गया है। संवाद

- 29 नवंबर को द्वारका में होगा साड़ी रन 2026, चार आयु वर्गों में बांटी जाएंगी प्रतिभागी