Delhi NCR News: लड़की ने दोस्ती तोड़ दी तो आरोपी ने उसके नए दोस्त की कर दी हत्या

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। शाहबाद डेयरी इलाके में एक 20 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या एक लड़की से दोस्ती को लेकर चल रहे झगड़े के बाद हुई। मृतक की पहचान शाहबाद डेयरी निवासी सचिन के तौर पर हुई है।सचिन अपने एक दोस्त के साथ टेम्पो में जा रहा था। संतोष भारती पार्क के पास आरिफ उर्फ अमन और उसके साथियों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने सचिन को गाड़ी से बाहर खींचा और झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान आरिफ ने उस पर चाकू से कई वार किए। सचिन को रोहिणी के बीएसएस अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। शाहबाद डेयरी थाना पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है।विवाद का कारणपुलिस उपायुक्त शोभित डी सक्सेना ने बताया कि सचिन और आरिफ के बीच एक लड़की को लेकर झगड़ा चल रहा था। जिस लड़की को लेकर विवाद था, उसकी पहले आरिफ से दोस्ती थी। लड़की ने आरिफ से दोस्ती तोड़कर सचिन से दोस्ती कर ली थी। यह बात आरिफ को पता लगी तो उसने सचिन की हत्या कर दी। पुलिस ने आरिफ, एक 40 साल की महिला, संतोष (37) और मोहम्मद इमरान (37) को गिरफ्तार किया है।