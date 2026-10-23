Delhi NCR News: मौजपुर में सीवर ओवरफ्लो से जलभराव

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लंबे समय तक पानी की निकासी नहीं होने से जलभराव के हालात बने हुए हैं। गंदा पानी गलियों में फैलने से आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है। जमे हुए पानी से दुर्गंध उठ रही है और मच्छरों की संख्या बढ़ रही है। स्थानीय निवासी गौरव ने बताया कि यह समस्या आम बात है। आए दिन सीवर ओवरफ्लो होता रहता है। उन्होंने संबंधित विभाग से सीवर की सफाई कराकर पानी की निकासी सुनिश्चित करने की मांग की है। इससे लोगों को राहत मिलेगी और बीमारियों के खतरे को रोका जा सकेगा। संवाद

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पूर्वी दिल्ली। मौजपुर की गलियों में सीवर ओवरफ्लो के कारण गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। ठहरे हुए पानी से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।