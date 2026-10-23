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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Waterlogging in Maujpur due to sewer overflow

Delhi NCR News: मौजपुर में सीवर ओवरफ्लो से जलभराव

Fri, 23 Oct 2026 06:01 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 06:01 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। मौजपुर की गलियों में सीवर ओवरफ्लो के कारण गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। ठहरे हुए पानी से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।
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लंबे समय तक पानी की निकासी नहीं होने से जलभराव के हालात बने हुए हैं। गंदा पानी गलियों में फैलने से आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है। जमे हुए पानी से दुर्गंध उठ रही है और मच्छरों की संख्या बढ़ रही है। स्थानीय निवासी गौरव ने बताया कि यह समस्या आम बात है। आए दिन सीवर ओवरफ्लो होता रहता है। उन्होंने संबंधित विभाग से सीवर की सफाई कराकर पानी की निकासी सुनिश्चित करने की मांग की है। इससे लोगों को राहत मिलेगी और बीमारियों के खतरे को रोका जा सकेगा। संवाद
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