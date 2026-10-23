फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Inspections intensified in markets ahead of the festive season; five samples collected

Delhi NCR News: त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में जांच तेज, पांच सैंपल लिए

Fri, 23 Oct 2026 06:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 06:24 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

गुरुग्राम। त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग की ओर से बाजारों में दुकानदारों और लोगों को जागरूक करने के साथ ही विभिन्न दुकानों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में सोहना और गुरुग्राम के कई दुकानों से खाद्य की सैंपल ली गई।
दो दिनों में विभाग की टीम ने निरीक्षण कर घी, रसगुल्ला, खोया, गुलाब जामुन और पके हुए चावल जैसे खाद्य पदार्थों के पांच नमूने लिए। इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का पता चलेगा। यदि किसी नमूने में मिलावट या गुणवत्ता संबंधी खामी पाई जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
विज्ञापन

खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) गुरुग्राम-1 डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि दिवाली और छठ पूजा के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए जांच अभियान जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed