Delhi NCR News: कुछ मिनटों की दूरी, घंटों में हो रही पूरी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 06:19 PM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 06:19 PM IST
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फ्लाईओवर निर्माण और अव्यवस्था ने थामी रफ्तार
--भजनपुरा-यमुनाविहार के पास निर्माण कार्य के बीच सड़क किनारे खड़े वाहन और रेहड़ी-पटरी वालों से बिगड़े हालात, कई किलोमीटर तक लग रहा जाम
चिराग गुप्ता
पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद रोड पर जाम की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। भजनपुरा-यमुनाविहार के पास बन रहे डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के चलते पहले ही यातायात प्रभावित है। वहीं, आसपास की दुकानों के बाहर बेतरतीब खड़े वाहन और सड़क किनारे लगी रेहड़ी-पटरियां समस्या को और बढ़ा रही हैं। इसके चलते सड़क पर वाहनों की रफ्तार थम जाती है और कई बार जाम कई किलोमीटर तक फैल जाता है। इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
फ्लाईओवर निर्माण के कारण सड़क पर उपलब्ध जगह सीमित होने से यातायात का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में दुकानों के बाहर खड़े वाहन और सड़क किनारे लगने वाली रेहड़ी-पटरियां आवागमन में अतिरिक्त बाधा पैदा कर रही हैं। इससे वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं और यातायात रेंगने लगता है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि कुछ मिनटों में तय होने वाला सफर पूरा करने में घंटों लग जाते हैं। जाम में फंसने के कारण वाहन चालकों को समय के साथ ईंधन की भी बर्बादी झेलनी पड़ती है।
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रोजमर्रा की आवाजाही हो रही प्रभावित
वजीराबाद रोड उत्तर-पूर्वी दिल्ली के प्रमुख मार्गों में शामिल है। इस पर लगने वाले लंबे जाम का असर आसपास के इलाकों से गुजरने वाले लोगों की आवाजाही पर भी पड़ रहा है। कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों, स्थानीय निवासियों और अन्य यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी होती है। जाम से बचने के लिए कई वाहन चालक आसपास की गलियों और वैकल्पिक मार्गों का रुख करते हैं। इससे उन सड़कों पर भी यातायात का दबाव बढ़ जाता है और स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ती है।
पार्किंग और अतिक्रमण पर नियंत्रण की जरूरत
फ्लाईओवर निर्माण के दौरान यातायात प्रबंधन की चुनौती के बीच सड़क किनारे बेतरतीब पार्किंग और रेहड़ी-पटरियों से उत्पन्न बाधाओं को दूर करना जरूरी है। संबंधित विभागों को सड़क पर अनधिकृत पार्किंग रोकने, अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। निर्माण कार्य के दौरान उचित यातायात प्रबंधन और नियमित निगरानी से वाहन चालकों को राहत मिल सकती है।
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चिराग गुप्ता
पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद रोड पर जाम की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। भजनपुरा-यमुनाविहार के पास बन रहे डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के चलते पहले ही यातायात प्रभावित है। वहीं, आसपास की दुकानों के बाहर बेतरतीब खड़े वाहन और सड़क किनारे लगी रेहड़ी-पटरियां समस्या को और बढ़ा रही हैं। इसके चलते सड़क पर वाहनों की रफ्तार थम जाती है और कई बार जाम कई किलोमीटर तक फैल जाता है। इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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फ्लाईओवर निर्माण के कारण सड़क पर उपलब्ध जगह सीमित होने से यातायात का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में दुकानों के बाहर खड़े वाहन और सड़क किनारे लगने वाली रेहड़ी-पटरियां आवागमन में अतिरिक्त बाधा पैदा कर रही हैं। इससे वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं और यातायात रेंगने लगता है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि कुछ मिनटों में तय होने वाला सफर पूरा करने में घंटों लग जाते हैं। जाम में फंसने के कारण वाहन चालकों को समय के साथ ईंधन की भी बर्बादी झेलनी पड़ती है।
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रोजमर्रा की आवाजाही हो रही प्रभावित
वजीराबाद रोड उत्तर-पूर्वी दिल्ली के प्रमुख मार्गों में शामिल है। इस पर लगने वाले लंबे जाम का असर आसपास के इलाकों से गुजरने वाले लोगों की आवाजाही पर भी पड़ रहा है। कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों, स्थानीय निवासियों और अन्य यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी होती है। जाम से बचने के लिए कई वाहन चालक आसपास की गलियों और वैकल्पिक मार्गों का रुख करते हैं। इससे उन सड़कों पर भी यातायात का दबाव बढ़ जाता है और स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ती है।
पार्किंग और अतिक्रमण पर नियंत्रण की जरूरत
फ्लाईओवर निर्माण के दौरान यातायात प्रबंधन की चुनौती के बीच सड़क किनारे बेतरतीब पार्किंग और रेहड़ी-पटरियों से उत्पन्न बाधाओं को दूर करना जरूरी है। संबंधित विभागों को सड़क पर अनधिकृत पार्किंग रोकने, अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। निर्माण कार्य के दौरान उचित यातायात प्रबंधन और नियमित निगरानी से वाहन चालकों को राहत मिल सकती है।