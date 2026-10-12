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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Volleyball championship to be held in Burari today

Delhi NCR News: बुराड़ी में आज होगी वॉलीबॉल चैंपियनशिप

Mon, 12 Oct 2026 05:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 05:49 PM IST
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नई दिल्ली। बुराड़ी के कौशिक एन्क्लेव में 13 अक्तूबर को वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। द ग्रेट कैप्टन अकादमी इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। इसमें जूनियर और सीनियर वर्ग के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में दिल्ली स्टेट जूनियर बालक एवं बालिका जिला चैंपियनशिप के मैच खेले जाएंगे। इसके साथ ही नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सीनियर पुरुष एवं महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले भी होंगे। जूनियर वर्ग में बालक और बालिका खिलाड़ियों को हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। सीनियर वर्ग में उत्तर जिले के पुरुष और महिला खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। यह प्रतियोगिता चार वर्गों जूनियर बालक, जूनियर बालिका, सीनियर पुरुष और सीनियर महिला में आयोजित होगी। संवाद
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