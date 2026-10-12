फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   JNU faculty member supports decision to dismiss professor

Delhi NCR News: जेएनयू फैकल्टी सदस्य ने प्रोफेसर की बर्खास्तगी के फैसले का किया समर्थन

Mon, 12 Oct 2026 05:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 05:57 PM IST
विज्ञापन
-विश्वविद्यालय की कार्रवाई पर सवाल उठाने पर शिक्षक संघ को घेरा
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के एसोसिएट प्रोफेसर क्रिस्टु दास ने विश्वविद्यालय की कार्रवाई का बचाव किया है। यह कार्रवाई यौन उत्पीड़न के आरोप में प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजाम की बर्खास्तगी से संबंधित है। उन्होंने विश्वविद्यालय की प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाने के लिए शिक्षक संघ की आलोचना की है।
दास ने जेएनयू अधिनियम के स्टैच्यूट-30 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को हटाने के मामले में कार्यकारी परिषद की शक्तियां पर्याप्त हैं। स्टैच्यूट-30(2) कदाचार के आधार पर शिक्षक को हटाने का अधिकार देता है। स्टैच्यूट-4(5) में कुलपति की आपातकालीन कार्रवाई का प्रावधान भी है। प्रोफेसर की बर्खास्तगी की वैधता का आकलन आदेश की प्रकृति, उसके आधार और लागू नियमों के संदर्भ में होना चाहिए। केवल कुलपति पर अधिकारों के अतिक्रमण का आरोप लगाकर कानूनी स्थिति तय नहीं की जा सकती।
विज्ञापन

दास ने कहा कि शिक्षक संघ को विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसलों पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। हालांकि, उसकी चिंता सभी पक्षों के प्रति समान रूप से दिखाई देनी चाहिए। यौन उत्पीड़न के आरोपों की गंभीरता को स्वीकार करना संस्थागत जिम्मेदारी का हिस्सा है। शिकायतकर्ताओं को प्रताड़ित होने और पहचान उजागर होने से बचाना भी जरूरी है। परिसर में सुरक्षित शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed