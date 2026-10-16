Delhi NCR News: दो ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार, चोरी की दो बाइकें बरामद

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अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। शाहदरा जिले की जगतपुरी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान दो शातिर ऑटो लिफ्टरों को दबोच लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की दो बाइकें बरामद कर चार अलग-अलग थानों के वाहन चोरी के मामले सुलझाने का दावा किया है।शाहदरा जिले के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम आकाश (26) और अजय (27) हैं, जो दोनों प्रताप नगर, सबोली के रहने वाले हैं। पुलिस कर्मी कड़कड़ी मोड़ फ्लाईओवर के पास नाला रोड पर रात गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने दो संदिग्ध युवकों को रोका, जो एक बाइक को बिना नंबर प्लेट की बाइक से पैर से धक्का देकर ले जा रहे थे। पूछताछ में वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।इसी बीच पल्सर बाइक के असली मालिक मोइन खान वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी बाइक चोरी होने की बात कही और सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंप दी। जांच में सामने आया कि उनके पास से बरामद अपाचे बाइक मधु विहार थाने से चोरी हुई थी। कड़ाई से पूछताछ में दोनों ने मॉडल टाउन और जगतपुरी क्षेत्र में भी वाहन चोरी की वारदातें कबूल कीं। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि आरोपी आकाश पर पहले से ही आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।