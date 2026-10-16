{"_id":"6ad222b2443f8aaa3a093495","slug":"three-wholesale-markets-in-delhi-will-be-developed-to-meet-the-needs-of-the-next-100-years-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-159453-2026-10-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: दिल्ली की तीन मंडियां अगले 100 साल की जरूरत के हिसाब से होंगी विकसित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Delhi NCR News: दिल्ली की तीन मंडियां अगले 100 साल की जरूरत के हिसाब से होंगी विकसित

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Fri, 16 Oct 2026 06:42 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 06:42 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

