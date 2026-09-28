Delhi NCR News: आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दो बदमाशों को छुड़ाया

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अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। जाफराबाद स्थित विजय पार्क इलाके में वांटेड आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। लूट व ठगी के मामलों में वांटेड आशु और निक्की को लोगों ने पुलिस से छुड़ाकर भगा दिया। घर में मौजूद लोगों ने दो पुलिसकर्मियों को घेरकर मारपीट की। वारदात में दो पुलिसकर्मी जख्मी हुए।जाफराबाद थाना पुलिस ने 5 नामजद समेत 7 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया है। 24 सितंबर रात 10 बजे पुलिस टीम को सूचना मिली कि वांटेड आरोपी आशु और निक्की उर्फ निशांत विजय पार्क की गली नंबर-4 में छिपे हैं। आशु वर्ष 2024 के एक मामले में कोर्ट से घोषित भगोड़ा भी है।अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलेपुलिस मौके पर पहुंची तो आशु, निक्की, भगत, कृष्ण, तरुण व दो अन्य लोग मौजूद थे। पुलिसकर्मियों ने अतिरिक्त बल मंगवाना चाहा, तभी आरोपियों को भनक लगी और उन्होंने हमला कर दिया। भगत ने सिपाही उधम को धक्का दिया। हवलदार संदीप ने निक्की को दबोचा तो कृष्ण व अन्य ने हमला कर उसे छुड़ा लिया। इस खींचतान के बीच आशु और निक्की अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। 25 सितंबर को एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस फरार बदमाशों व हमलावरों की तलाश कर रही है।