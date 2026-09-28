Delhi NCR News: गिरधर लाल अस्पताल में जल्द मिलेंगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। गिरधर लाल अस्पताल में मरीजों को जल्द ही अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल में नई मेडिकल मशीनें और उपकरण लगाने के साथ-साथ डायलिसिस सेवा शुरू करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। अस्पताल के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए लगभग चार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।सोमवार को उप महापौर डॉ. मोनिका पंत ने अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता, साफ-सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से सीधा संवाद कर मिलने वाली सुविधाओं व समस्याओं की जानकारी ली।उप महापौर ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि दवाओं की कोई कमी न रहे और परिसर में स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। उन्होंने बताया कि मरीजों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से अस्पताल परिसर में जल्द ही एक जन औषधि स्टोर खोलने की भी योजना है।