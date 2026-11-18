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-विवेक विहार थाना पुलिस ने लापरवाही से मौत के अलावा अन्य धाराओं में किया मामला दर्जक्राइम टीम व एफएसएल ने मौके से जुटाए साक्ष्य, जांच के बाद तथ्यों के आधार पर होगी कार्रवाई-मृतक पिंटू के भाई का दावा हादसे से कुछ देर पहले गुजरी थी ट्रेन, कंपन होने के बाद अचानक गिर गया मकानबुधवार को उपचार के बाद विकाश उर्फ विकेश, अमन व आकाश को अस्पताल से मिली छुट्टीशाहदरा जिले के विवेक विहार स्थित ज्वाला नगर में मंगलवार सुबह दो मंजिला मकान गिरने के मामले में पुलिस ने इमारत के मालिक दो भाइयों को बुधवार गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान सुरेंद्र सिंह (54) और छोटे भाई वीर सिंह (46) के रूप में हुई है। दोनों पर लापरवाही से मौत के अलावा अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।छानबीन में पुलिस को पता चला कि जर्जर मकान होने के बावजूद दोनों भाइयों ने मकान को किराये पर दिया था। दोनों ही लापरवाही के कारण हादसा हुआ। वहीं सूत्रों का दावा था कि मकान को अवैध जमीन पर कब्जा कर बनाया था। पुलिस रेलवे के अलावा बाकी सिविक एजेंसी को पत्र लिखकर जमीन के असली मालिक का पता लगाएगी। वहीं दूसरी ओर हादसे वाली जगह पर मंगलवार देर रात तक मलबा हटाने का काम जारी था। देर रात तक रेस्क्यू दल ने मौके से मकान के अंदर का मलबा साफ किया था। हालांकि बाहर की ओर अभी कुछ मलबा पड़ा है। बचाव में पुलिस को मलबे से कोई और नहीं मिला। पुलिस बाकी का बयान लेकर मामले की जांच कर रही है। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले देवांश (4) और रामगोपाल उर्फ पिंटू (35) का शव परिवार के हवाले कर दिया गया। पिंटू का शव परिवार आगरा लेकर रवाना हो गया। देवांश और पिंटू के परिवारों ने प्रशासन व सरकार पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। दोनों का कहना था कि हादसे को 36 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली है। मकान गिरने के बाद सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया था। परिजनों का कहना था कि देवांश और पिंटू दोनों के परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार को कुछ मदद करना चाहिए थी। दूसरी ओर अस्पताल में भर्ती पिंटू के भाई विकाश उर्फ विकेश, अमन उर्फ डब्बा और आकाश को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। अस्पताल में दिलीप उर्फ डिंपा और देवांश की मां खुशबू का उपचार जारी है। फिलहाल खुशबू की हालत नाजुक बताई जा रही है। देवांश के परिवार ने देर शाम गीता कालोनी श्मशान घाट में शव का अंतिम संस्कार कर दिया।