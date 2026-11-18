दिल्ली: आईजीआई एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे व्यक्ति को पकड़ा, जांच के लिए पुलिस को सौंपा
हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला एक व्यक्ति, बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के जबरन टर्मिनल में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीआईएसएफ के जवानों ने उसे रोक लिया और पकड़ लिया।
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18 नवंबर को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर अनधिकृत प्रवेश की एक कोशिश को नाकाम कर दिया। हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला एक व्यक्ति, बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के जबरन टर्मिनल में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीआईएसएफ के जवानों ने उसे रोक लिया और पकड़ लिया। बाद में उसे आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया।
#WATCH | CISF (Central Industrial Security Force) personnel foiled an unauthorised entry attempt at IGI Airport's Terminal 3 on November 18th. A man from Haryana's Sonipat allegedly tried to forcibly enter the terminal without valid travel documents but was intercepted and apprehended by CISF personnel. He was later handed over to Delhi Police for further investigation. (Video Source: CISF)— ANI (@ANI) November 18, 2026