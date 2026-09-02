Delhi NCR News: बराखंभा इलाके में अवैध तरीके से रह रहे दो बांग्लादेशी गिरफ्तार

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नई दिल्ली। पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने बराखंभा इलाके में अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। जांच के दौरान दोनों के पास वैध वीजा नहीं मिला। दोनों की पहचान मोनब्बिसर अहमद (33) और राजीब बेपारी (35) के रूप में हुई है। पुलिस ने सत्यापन और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को सराय रोहिल्ला स्थित बांग्लादेशी डिटेंशन सेंटर भेज दिया। नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि स्पेशल स्टाफ को दोनों के दिल्ली में अवैध रूप से रहने की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने बराखंभा रोड पर कार्रवाई कर दोनों को पकड़ लिया।