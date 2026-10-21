Delhi NCR News: कठिनाइयों को मात देकर कराटे में जीते कई पदक

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तमाम चुनौतियों के बीच से रास्ता बनाते हुए श्रवण ने यह मुकाम हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर चमकने से पहले, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दो बार स्वर्ण पदक जीतकर अपनी मेहनत का सबूत दिया। इसके अलावा, दिल्ली स्टेट लेवल पर भी वह स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। अपनी खेल की ट्रेनिंग और आर्थिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाते हुए, फिलहाल श्रवण नोएडा के एक निजी स्कूल में पीटी टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं। अपनी इस सफलता पर श्रवण का कहना है कि उनकी मंजिल अभी और आगे है। वह भविष्य में और भी बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर देश का नाम दुनियाभर में रोशन करना चाहते हैं। संवाद

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पूर्वी दिल्ली। श्रवण ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हों, तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। श्रवण ने अपनी खेल की प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए कराटे में कई स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। हाल ही में आयोजित हुई राष्ट्रीय स्तर की कराटे प्रतियोगिता में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया है।