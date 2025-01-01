Delhi NCR News: ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में मां की मौत, बेटा-बहू घायल

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संवाद न्यूज एजेंसीपटौदी। खंडेवला गांव के पास बृहस्पतिवार सुबह ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा और बहू घायल हो गए। मृत महिला के बेटे जगप्रवेश की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ पटौदी थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है।मृतका की पहचान पटौदी के गुढ़ाणा गांव निवासी रेखा (50) के रूप में हुई है। जगप्रवेश ने बताया कि वे बृहस्पतिवार सुबह बाइक से गर्भवती पत्नी को लेकर अस्पताल जा रहे थे। मां भी उनके साथ थी। सुबह 9 बजे जाटौली गांव के पास कुलाना-पटौदी रोड पर एक ट्रक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक ट्रक को लेकर मौके से भाग गया। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। बाइक को टक्कर मारने वाले ट्रक को कब्जे में लिया गया है। चालक को जांच में शामिल करके आगामी कार्रवाई की जाएगी।