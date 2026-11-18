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-आज बृहस्पतिवार को डॉक्टर की अग्रिम जमानत पर होगी सुनवाईएम्स के डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप, अब भाई भी घिरापीड़िता के पिता को धमकाने के मामले में पूरक चार्जशीट दाखिलएम्स के न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रोफेसर दीपक गुप्ता पर महिला डॉक्टर को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में अब उनके भाई की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। साकेत कोर्ट में दाखिल पूरक चार्जशीट में पुलिस ने दीपक गुप्ता के भाई मनमोहन गुप्ता (70) को भी आरोपी बनाया है। उन पर पीड़िता के पिता को फोन कर धमकाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में उनके बयानों में भी विरोधाभास सामने आया है। चार्जशीट के अनुसार, 9 जनवरी 2023 को मनमोहन गुप्ता ने पीड़िता के पिता को फोन किया था। आरोप है कि उन्होंने कहा था कि न तो शादी हुई है और न ही होने देंगे। ज्यादा बोलने पर झूठे मामले में जेल भिजवाने की धमकी भी दी थी। इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया है।