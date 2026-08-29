Delhi NCR News: सज्जन कुमार को तालकटोरा स्टेडियम में दी गई श्रद्धांजलि

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तालकटोरा स्टेडियम में शनिवार को सज्जन कुमार के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। सज्जन कुमार के पुत्र जगप्रवेश कुमार श्रद्धांजलि सभा में भावुक होते हुए लोगों का आभार जताया। कहा कि उनके पिता ने जनहित के मुद्दों को उठाने और जनता की सेवा का रास्ता दिखाया है। वे उसी मशाल को आगे बढ़ाएंगे और पूरी मजबूती व निष्ठा के साथ जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। सभा में दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी लोग पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि सहित कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो