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नोएडा-दिल्ली दुष्कर्म: आरोपी की मां ने कहा- मेरा बेटा निर्दोष, उसे फंसाया गया; 'उन लोगों' की तरफ किया इशारा

Tue, 01 Sep 2026 12:07 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली-एनसीआर
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली-एनसीआर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Tue, 01 Sep 2026 12:07 AM IST
सार

बस ड्राइवर कुलदीप की मां का कहना है कि मेरा बेटा पूरी तरह बेगुनाह है। उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।

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Noida-Delhi misdeed case: Mother says my son is innocent, he has been framed
प्रतीक चित्र

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स्लीपर बस में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार बस ड्राइवर कुलदीप की मां का कहना है कि मेरा बेटा पूरी तरह बेगुनाह है। उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। दो महीने पहले मेरे पति की हत्या कर दी गई थी। मुझे शक है कि उन्हीं लोगों ने इसे फंसाया है। मैं सरकार से हाथ जोड़कर अपील करती हूं मेरे बेटे को बेगुनाह घोषित करें। उसका परिवार है, जिसमें बहुत छोटे बच्चे हैं। हम गरीब लोग हैं... अगर हमारे पास पहुंचने के साधन होते, तो हम दिल्ली जाते।

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मामला 4 अगस्त का बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा के परी चौक से नोएडा सेक्टर-63 जाने के लिए स्लीपर बस में सवार हुई 17 वर्षीय 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ चालक और कंडक्टर के सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला उजागर हुआ  है। पीड़िता के बयान के आधार पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि वारदात नोएडा में हुई। घटना के बाद आरोपी छात्रा को दिल्ली में कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र में रिंग रोड के किनारे उतारकर फरार हो गए। पीड़िता के थाने पहुंचने पर पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों के तहत सीमा विवाद में उलझे बिना मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। आरोपी कानपुर देहात के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
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पीड़िता खुद पहुंची थी थाने
उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट के मुताबिक, चार अगस्त की रात करीब 17 साल की लड़की कश्मीरी गेट थाने पहुंची। उसने बताया कि परी चौक से सेक्टर-63 जाने के दौरान स्लीपर बस में चालक और कंडक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तत्काल उसका मेडिकल कराया और बयान के आधार पर मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। कुछ ही घंटों में बस की पहचान कर उसे वजीराबाद की पार्किंग से जब्त कर लिया गया। चालक कुलदीप और कंडक्टर संदीप को तिमारपुर से गिरफ्तार किया गया।


कंडक्टर ने हैवानियत की शुरुआत
पुलिस के अनुसार, पीड़िता मूल रूप से मैनपुरी की रहने वाली है। वह मां की डांट से नाराज होकर बिना किसी को बताए नोएडा सेक्टर-63 जाने के लिए घर से निकली थी। भारी बारिश और अंधेरा होने के कारण वह परी चौक पर उतर गई। इसी दौरान उसने वहां से गुजर रही एक खाली बस को रोककर सेक्टर-63 जाने के बारे में पूछा। कंडक्टर ने वहां जाने की बात कही तो वह बस में बैठ गई। पीड़िता का आरोप है कि बस में बैठने के कुछ देर बाद कंडक्टर ने उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। इसके बाद चालक और कंडक्टर ने चलती बस में उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों आरोपी उसे कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र में रिंग रोड के किनारे उतारकर बस लेकर फरार हो गए।

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