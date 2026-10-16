Delhi NCR News: मादक पदार्थों की आपूर्ति के आरोप में नाइजीरियन सहित तीन गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली।दिल्ली में मादक पदार्थ गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, टैक्सी भी जब्तनई दिल्ली। दिल्ली के उत्तरी इलाके में मादक पदार्थों की आपूर्ति के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें दो टैक्सी चालक अच्छे बाबू (25), जाहिद (22) और एक नाइजीरियाई नागरिक कैजेथन चुक्वेजेक्वु (43) शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 22.1 ग्राम कोकीन, 90 ग्राम हेरोइन और 15.3 ग्राम एमडीएमए बरामद की है।उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त नहारिका भट्ट ने बताया कि पुलिस को 12 अक्तूबर को सूचना मिली थी कि अच्छे बाबू और जाहिद कश्मीरी गेट में मादक पदार्थों की आपूर्ति करने आएंगे। पुलिस टीम ने उसी रात अच्छे बाबू और जाहिद को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 16.4 ग्राम कोकीन और 90 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ में दोनों टैक्सी चालकों ने नाइजीरियाई नागरिक कैजेथन का नाम बताया। कैजेथन ने शुरुआत में उनकी टैक्सी किराए पर ली थी और बाद में उन्हें इस धंधे में शामिल कर लिया। पुलिस ने 13 अक्तूबर को महरौली से कैजेथन को गिरफ्तार किया। उसके पास से 5.7 ग्राम अतिरिक्त कोकीन और 15.3 ग्राम एमडीएमए बरामद हुई। इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।टैक्सी चालकों की भूमिकापुलिस उपायुक्त ने बताया कि अच्छे बाबू प्रतिदिन 600 रुपये किराए पर टैक्सी चलाता था। जाहिद भी टैक्सी चालक के रूप में काम करता था। दोनों अपनी उपलब्धता के अनुसार मादक पदार्थों की आपूर्ति का समन्वय करते थे। वे अपनी गाड़ियों में मादक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे।नाइजीरियाई नागरिक का वीजा समाप्तजांचकर्ताओं को कैजेथन ने बताया कि वह 2022 में चिकित्सा वीजा पर भारत आया था। उसके वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह यहां रह रहा था। पुलिस के अनुसार, वह अमेका नाम के एक अन्य नाइजीरियाई नागरिक के साथ मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। मामले की आगे जांच जारी है।