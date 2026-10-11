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Delhi NCR News: वकील पर हमले के आरोप में तीन को जमानत

Sun, 11 Oct 2026 06:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 06:15 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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पूर्वी दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने कोर्ट परिसर में एक वकील पर हमला करने में गिरफ्तार तीन आरोपी को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आरोपियों से अब हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उदय सेठी, रोहन कक्कड़ और रोहित सेठी की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। यह मामला फर्श बाजार थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। आरोपियों पर 7 अप्रैल को कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में वकील अमन पर हमला करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर वकील के सिर पर किसी नुकीली वस्तु से हमला किया था। बताया गया कि आरोपी और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को जानते हैं और आरोपी घायल वकील के क्लाइंट थे। अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं और हमले में वकील के सिर पर चोट आई थी।
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