फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Theft at Bawana factory solved within 24 hours; three accused arrested

Delhi NCR News: बवाना फैक्टरी में चोरी का 24 घंटे में खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

Mon, 19 Oct 2026 06:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:46 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


नई दिल्ली। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने नरेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्टरी में हुई चोरी के मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान विजय बैथा (28), मोहम्मद इस्राइल (19) और साहिल उर्फ बतला (22) के रूप में हुई है। उनके पास से चोरी की 13,400 रुपये की नकदी और शिव-पार्वती परिवार की पीतल की मूर्ति बरामद की गई है। इसके अलावा, एक अन्य चोरी के मामले में दो लैपटॉप भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, 16-17 अक्तूबर की देर रात बवाना औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-5 स्थित एक फैक्टरी के मुख्य गेट की कुंडी तोड़कर चोर अंदर घुसे थे। फैक्टरी के मुख्य कार्यालय से नकदी और मूर्ति चोरी कर ली गई थी। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त शोभित डी. सक्सेना ने कहा कि फैक्टरी मालिक शिवम अग्रवाल की शिकायत पर 17 अक्तूबर को नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें