Delhi NCR News: शस्त्र पूजन कर शौर्य और बलिदान की विरासत को किया नमन

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वक्ताओं ने महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, दुर्गादास राठौड़ और रानी लक्ष्मीबाई के संघर्षों का उल्लेख करते हुए युवाओं से उनकी विरासत से प्रेरणा लेने की अपील की। कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व सांसद विजय पाल सिंह तोमर, शालिनी सिंह, भाजपा नेता प्रवेश शर्मा, पूर्व विधायक विपिन शर्मा और निगम पार्षद शिवानी पांचाल सहित कई लोग मौजूद रहे। संवाद विज्ञापन

वक्ताओं ने महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, दुर्गादास राठौड़ और रानी लक्ष्मीबाई के संघर्षों का उल्लेख करते हुए युवाओं से उनकी विरासत से प्रेरणा लेने की अपील की। कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व सांसद विजय पाल सिंह तोमर, शालिनी सिंह, भाजपा नेता प्रवेश शर्मा, पूर्व विधायक विपिन शर्मा और निगम पार्षद शिवानी पांचाल सहित कई लोग मौजूद रहे। संवाद

पूर्वी दिल्ली। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ, दिल्ली प्रदेश और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट की ओर से मानसरोवर पार्क में 11वां विजयदशमी शस्त्र पूजन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें ठाकुर समाज की वीरता, त्याग और राष्ट्रभक्ति की परंपरा को याद करते हुए समाजसेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया गया।