Delhi NCR News: ‘मेरे कृष्ण’ नाटक देखने उमड़े नाटकप्रेमी

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नई दिल्ली। राजधानी के कमानी सभागार में चल रही तीन दिवसीय नाट्य प्रस्तुति ‘मेरे कृष्ण’ के दूसरे दिन मंगलवार को भगवान कृष्ण की जीवन गाथा पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। इस दौरान प्रस्तुति देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। मिथिक आर्क एलएलपी की ओर से आयोजित इस नाटक का निर्देशन राजीव सिंह दिनकर ने किया है। विवेक गुप्ता और विष्णु पाटिल इसके निर्माता हैं, जबकि डॉ. नरेश कात्यायन ने इसकी पटकथा लिखी है। नाटक में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों को नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन का बुधवार को अंतिम दिन होगा। संवाद