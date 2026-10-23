Delhi NCR News: ताज एक्सप्रेस अब नई दिल्ली के बजाय हजरत निजामुद्दीन से चलेगी

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। ताज एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे ने ट्रेन संख्या 12280 और 12279 के टर्मिनल में बदलाव किया है। 1 नवंबर 2026 से दोनों ट्रेनें नई दिल्ली के बजाय हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से संचालित होंगी।रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 12280 पहले नई दिल्ली से सुबह 6:55 बजे रवाना होती थी। नई व्यवस्था के तहत यह हजरत निजामुद्दीन से सुबह 7:05 बजे रवाना होगी। समय-सारणी में स्टेशन पर सुबह 7:06 बजे आगमन और 7:08 बजे प्रस्थान भी दर्ज है। वहीं, झांसी से आने वाली ट्रेन संख्या 12279 पहले हजरत निजामुद्दीन रात 9:05 बजे पहुंचती थी और 9:07 बजे रवाना होती थी। संशोधित समय-सारणी के अनुसार, अब इसका आगमन रात 9:25 बजे होगा।