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पूर्वी दिल्ली। कई साल तक बदहाल पुलिया से जूझने के बाद स्थानीय निवासियों को राहत मिली, लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। उत्तर-पूर्वी दिल्ली स्थित महालक्ष्मी विहार में नाले पर बनी पुलिया महज छह महीने में ही फिर जर्जर होने लगी है। कहीं जगह से निर्माण का हिस्सा उखड़ रहा है, तो कहीं दरारें दिखाई देने लगी हैं। आरडब्ल्यूए निवासी मोहन झा ने बताया कि पुलिया लंबे समय से जर्जर हालत में थी। कई साल तक लोग परेशानी झेलते रहे, जिसके बाद इसका निर्माण कराया गया। उन्होंने बताया कि पुलिया जगह-जगह से टूटने लगी है। संवाद