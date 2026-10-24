फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   'The Last Trial of the Red Fort was staged

Delhi NCR News: लाल किले का आखिरी मुकदमा का हुआ मंचन

Sat, 24 Oct 2026 07:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 07:53 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। नाट्य कुंभ 2026 के तहत शनिवार को लिटिल थिएटर ग्रुप ऑडिटोरियम में लाल किले का आखिरी मुकदमा नाटक का मंचन हुआ, जो 1945-46 में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चले ऐतिहासिक मुकदमे पर आधारित था। अभिनेता दलिप ताहिल ने इसमें वकील भुलाभाई जे देसाई की भूमिका निभाई। मृणाल माथुर लिखित, डॉ. एम. सईद आलम निर्देशित इस नाटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का संघर्ष दिखा। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के मुकदमे से ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों की लड़ाई सामने आई। नाटक में अदालत की बहस, युद्ध के दृश्य, संगीत और भावनात्मक प्रस्तुतियां थीं। इसने धर्म, भाषा और क्षेत्र से परे एकजुट भारतीयों की भावना को दर्शाया। प्रस्तुति ने गांधी-बोस विचारों के संबंध और आजादी के संघर्ष पर विचार का अवसर दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed