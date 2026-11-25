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अमर उजाला ब्यूरोफैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायनयुक्त औद्योगिक पानी की निकासी अब निर्बाध रखने की तैयारी है। भोरगढ़ स्थित रॉ एफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन को सालभर 24 घंटे संचालित किया जाएगा। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) इसके संचालन और रखरखाव पर 10.76 लाख रुपये खर्च करेगा। इसके लिए इसी महीने निजी एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। एजेंसी अगले 12 महीने तक स्टेशन की मशीनरी की देखरेख और कर्मचारियों की तैनाती करेगी। सरकार एजेंसी के कामकाज पर लगातार निगरानी रखेगी।पंपिंग स्टेशन में लगी 75 हॉर्स पावर की पांच मोटरों की री-वाइंडिंग, मरम्मत और ओवरहालिंग कराई जाएगी। इसके अलावा 300 और 200 एमएम के एनआरवी व स्लूइस वाल्वों की ग्रीसिंग, मरम्मत और पेंटिंग होगी। ये उपकरण औद्योगिक अपशिष्ट को पंप कर उपचार के लिए आगे भेजने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके खराब होने से निकासी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए स्टेशन पर पूरे साल ऑपरेटर और हेल्पर तैनात रहेंगे। बिजली के उपकरणों की निगरानी के लिए इलेक्ट्रिशियन भी नियुक्त किया जाएगा।शिकायत पर 24 घंटे में सुधार जरूरीस्टेशन में खराबी की शिकायत मिलने पर ठेकेदार को अधिकतम 24 घंटे में उसे दूर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर प्रत्येक शिकायत पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्यूटी से कर्मचारी गायब मिलने पर उसके बदले ठेकेदार के बिल से न्यूनतम मजदूरी की दोगुनी राशि काटी जाएगी। एजेंसी को कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण, पहचान पत्र और मौसम के अनुसार अलग-अलग यूनिफॉर्म देनी होगी। साथ ही न्यूनतम वेतन, ईपीएफ और ईएसआई का भुगतान भी अनिवार्य होगा।