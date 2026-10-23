Delhi NCR News: त्रिवेणी कला संगम में टेरा फेस्ट का आयोजन

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नई दिल्ली। राजधानी के त्रिवेणी कला संगम में 23 से 28 अक्तूबर तक टेरा फेस्ट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली ब्लू पॉटरी ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित इस वार्षिक उत्सव में देशभर के पारंपरिक टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जा रही हैं। प्रदर्शनी में कलाप्रेमियों को मिट्टी की शिल्पकला की विविधता और पारंपरिक कारीगरी को करीब से देखने का अवसर मिल रहा है। इसमें मिट्टी से बने बर्तनों, कलात्मक आकृतियों और हस्तनिर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। संवाद