Delhi NCR News: टेनिस कोच को विश्वजीत राणा को मिला स्टेट टीचर्स अवॉर्ड
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 06:24 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 06:24 PM IST
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नई दिल्ली। शिक्षक दिवस पर दिल्ली के टेनिस कोच विश्वजीत राणा को खेल और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्टेट टीचर्स अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली सरकार के एनसीटी ऑफ दिल्ली की ओर से दिए गए इस सम्मान को कोच की मेहनत, समर्पण और खिलाड़ियों को बेहतर दिशा देने के प्रयासों की पहचान माना जा रहा है।
राणा टेनिस कोच के रूप में उन्होंने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें खेल के प्रति जिम्मेदारी और निरंतर अभ्यास का महत्व समझाने पर जोर दिया। संवाद
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राणा टेनिस कोच के रूप में उन्होंने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें खेल के प्रति जिम्मेदारी और निरंतर अभ्यास का महत्व समझाने पर जोर दिया। संवाद
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