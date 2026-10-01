Delhi NCR News: स्वामी दयानंद अस्पताल का औचक निरीक्षण, सुविधाओं का लिया जायजा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:33 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:33 PM IST
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-दवा केंद्र, शौचालय और सफाई व्यवस्था देखी, अधिकारियों को सुधार के निर्देश
पूर्वी दिल्ली। स्वामी दयानंद अस्पताल में रोजाना करीब चार हजार मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं। मरीजों को मिल रही सुविधाओं की स्थिति जानने के लिए निगम के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने औचक निरीक्षण किया। एमसीडी डेम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर ने दवा वितरण केंद्र, सफाई व्यवस्था और शौचालयों का जायजा लिया। अधिकारियों को सफाई व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर द्वारा लिखी जरूरी दवाएं मरीजों को अस्पताल से मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुनीता कुजूर समेत वरिष्ठ डॉक्टर और अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो
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पूर्वी दिल्ली। स्वामी दयानंद अस्पताल में रोजाना करीब चार हजार मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं। मरीजों को मिल रही सुविधाओं की स्थिति जानने के लिए निगम के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने औचक निरीक्षण किया। एमसीडी डेम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर ने दवा वितरण केंद्र, सफाई व्यवस्था और शौचालयों का जायजा लिया। अधिकारियों को सफाई व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर द्वारा लिखी जरूरी दवाएं मरीजों को अस्पताल से मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुनीता कुजूर समेत वरिष्ठ डॉक्टर और अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो