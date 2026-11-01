भारतीय रेल: दीपावली और छठ महापर्व पर घर जाने वालों के लिए रेलवे की खास तैयारी, ठहरने- इंतजार की नई व्यवस्था

दीपावली और छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उत्तर रेलवे ने दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की ओर प्रवेश द्वार के पास शेड लगाकर स्थायी यात्री होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है। यहां यात्री ट्रेन के रवाना होने से पहले ठहर सकेंगे।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आनंद विहार टर्मिनल और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। रेलवे का उद्देश्य स्टेशन के प्रवेश द्वार, फुटओवर ब्रिज और प्लेटफॉर्म पर एक साथ भीड़ जमा होने से रोकना है।नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों को सीधे प्लेटफॉर्म पर जाने के बजाय पहले निर्धारित होल्डिंग एरिया में रोका जा सकेगा। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने और यात्रियों के चढ़ने की प्रक्रिया शुरू होने पर उन्हें व्यवस्थित तरीके से आगे भेजा जाएगा। इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ और धक्का-मुक्की की आशंका कम होगी। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड जाने वाली ट्रेनों के समय सबसे अधिक भीड़ रहती है। इनमें सामान्य श्रेणी के यात्रियों की संख्या ज्यादा होती है।आनंद विहार : सामान्य और आरक्षित टिकट वाले यात्रियों के प्रवेश मार्ग अलग : आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर करीब चार हजार यात्रियों के ठहरने की क्षमता वाला यात्री सुविधा शिविर तैयार किया गया है। यहां बैठने, पीने के पानी, शौचालय, खानपान और टिकट लेने की सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। भीड़ नियंत्रित करने के लिए सामान्य और आरक्षित टिकट वाले यात्रियों के प्रवेश मार्ग अलग रखने की योजना है। सामान्य टिकट वाले यात्री सुविधा शिविर की ओर से प्रवेश करेंगे, जबकि आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को मुख्य भवन के सामने बने प्रवेश द्वार से स्टेशन में भेजा जाएगा। इससे दोनों श्रेणियों के यात्रियों की भीड़ एक जगह जमा नहीं होगी।विशेष ट्रेनों से मिलेगी राहत : त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे विभिन्न मार्गों पर आरक्षित त्योहार विशेष ट्रेनें भी चला रहा है। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे और नियमित ट्रेनों पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी।होल्डिंग एरिया में यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर, स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन, उद्घोषणा प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, सामान की जांच करने वाले स्कैनर और मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा यात्रियों के लिए पीने का पानी, बेहतर रोशनी और पंखों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों के लिए अलग शौचालय भी बनाए गए हैं।त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विभिन्न मार्गों पर विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों से दिल्ली से दुर्ग, गोरखपुर, छपरा, मऊ और शेखपुरा जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।ट्रेन संख्या 08751 दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन विशेष ट्रेन एक से 15 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को सुबह 10:45 बजे दुर्ग से रवाना होगी। अगले दिन सुबह 11:10 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 08752 दो से 16 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को दोपहर 12:30 बजे हजरत निजामुद्दीन से चलकर अगले दिन दोपहर 1:45 बजे दुर्ग पहुंचेगी।इसी तरह, ट्रेन संख्या 02397 शेखपुरा जंक्शन-आनंद विहार टर्मिनल विशेष ट्रेन एक नवंबर को सुबह 11:30 बजे शेखपुरा से रवाना होकर अगले दिन सुबह 11:40 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 02398 दो नवंबर को दोपहर 1:30 बजे आनंद विहार से चलकर अगले दिन दोपहर 2:45 बजे शेखपुरा पहुंचेगी।ट्रेन संख्या 04022 छह और 13 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे नई दिल्ली से रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:10 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04021 सात और 14 नवंबर को सुबह सात बजे गोरखपुर से चलकर रात 11:10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।ट्रेन संख्या 04058 आनंद विहार टर्मिनल से तीन से 17 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को रात 12:20 बजे रवाना होकर उसी दिन शाम 7:20 बजे छपरा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04057 निर्धारित दिनों में रात 10:10 बजे छपरा से चलकर अगले दिन शाम 5:20 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।मऊ-आनंद विहार मार्ग पर ट्रेन संख्या 05087 तीन और 10 नवंबर को रात 10:30 बजे मऊ से रवाना होकर अगले दिन शाम पांच बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 05088 चार और 11 नवंबर को शाम 7:15 बजे आनंद विहार से चलकर अगले दिन दोपहर दो बजे मऊ पहुंचेगी।