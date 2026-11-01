फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   IGI Airport: Narcotics worth crores seized from a passenger arriving from Manila

आईजीआई एयरपोर्ट: मनीला से आए यात्री से करोड़ों की नशीली दवाएं जब्त, खाने के पैकेट्स में छिपाया था नशे का सामान

Sun, 01 Nov 2026 03:37 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 01 Nov 2026 03:37 AM IST
सार

आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम्स एयर इंटेलिजेंस यूनिट /प्रिवेंटिव शिफ्ट के अधिकारियों ने 30-31 अक्टूबर 2026 की रात को फिलीपींस के मनीला से आ रहे एक भारतीय यात्री को रोक कर उससे करोड़ों रुपए कीमत का नशीला पदार्थ जब्त किया। 

विज्ञापन
IGI Airport: Narcotics worth crores seized from a passenger arriving from Manila
जब्त नशा - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम्स एयर इंटेलिजेंस यूनिट /प्रिवेंटिव शिफ्ट के अधिकारियों ने 30-31 अक्टूबर 2026 की रात को फिलीपींस के मनीला से आ रहे एक भारतीय यात्री को रोक कर उससे करोड़ों रुपए कीमत का नशीला पदार्थ जब्त किया। 

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार मनीला से आए यात्री के सामान की जांच करने पर उसमें लगभग 5 किलो का एक मिश्रण मिला, जिसमें एमडीएमए और अन्य नशीले पदार्थ होने का संदेह है। इसे रोजमर्रा के खाने-पीने के सामान के पैकेटों के अंदर बहुत चालाकी से छिपाया गया था। अवैध बाजार में इस जब्त किए गए पदार्थ की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये है। 
विज्ञापन


शुरुआती फील्ड टेस्ट से पता चलता है कि इसमें सिंथेटिक नशीले पदार्थ मौजूद हैं। एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत आगे की जांच और पड़ताल के लिए इस सामग्री को जब्त कर लिया गया है। इस तरह 5 किलो नशीले पदार्थों को बाजार में पहुंचने से रोक दिया गया है। दिल्ली कस्टम्स ड्रग तस्करों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है और हमारे आसमान को ड्रग तस्करी से मुक्त रखने तथा युवाओं की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
विज्ञापन
विज्ञापन





 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed