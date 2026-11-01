आईजीआई एयरपोर्ट: मनीला से आए यात्री से करोड़ों की नशीली दवाएं जब्त, खाने के पैकेट्स में छिपाया था नशे का सामान
आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम्स एयर इंटेलिजेंस यूनिट /प्रिवेंटिव शिफ्ट के अधिकारियों ने 30-31 अक्टूबर 2026 की रात को फिलीपींस के मनीला से आ रहे एक भारतीय यात्री को रोक कर उससे करोड़ों रुपए कीमत का नशीला पदार्थ जब्त किया।
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नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम्स एयर इंटेलिजेंस यूनिट /प्रिवेंटिव शिफ्ट के अधिकारियों ने 30-31 अक्टूबर 2026 की रात को फिलीपींस के मनीला से आ रहे एक भारतीय यात्री को रोक कर उससे करोड़ों रुपए कीमत का नशीला पदार्थ जब्त किया।
जानकारी के अनुसार मनीला से आए यात्री के सामान की जांच करने पर उसमें लगभग 5 किलो का एक मिश्रण मिला, जिसमें एमडीएमए और अन्य नशीले पदार्थ होने का संदेह है। इसे रोजमर्रा के खाने-पीने के सामान के पैकेटों के अंदर बहुत चालाकी से छिपाया गया था। अवैध बाजार में इस जब्त किए गए पदार्थ की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये है।
शुरुआती फील्ड टेस्ट से पता चलता है कि इसमें सिंथेटिक नशीले पदार्थ मौजूद हैं। एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत आगे की जांच और पड़ताल के लिए इस सामग्री को जब्त कर लिया गया है। इस तरह 5 किलो नशीले पदार्थों को बाजार में पहुंचने से रोक दिया गया है। दिल्ली कस्टम्स ड्रग तस्करों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है और हमारे आसमान को ड्रग तस्करी से मुक्त रखने तथा युवाओं की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
Delhi Customs (Airport & General) tweets, "Acting on specific intelligence, officers of the Customs Air Intelligence Unit (AIU)/Preventive Shift at IGI Airport, New Delhi, intercepted an Indian passenger arriving from Manila, Philippines, during the intervening night of 30–31 October 2026. Examination of the passenger’s baggage revealed about 5 kg of a homogeneous mixture suspected to contain MDMA and other narcotic substances, ingeniously concealed inside everyday FMCG food packets. The recovered substance is valued at approximately Rs 5 crore in the illicit market. Preliminary field tests indicate the presence of synthetic narcotic substances. The material has been seized for further examination and investigation under the NDPS Act, 1985. 5 kg of narcotics taken off the streets. Delhi Customs continues its crackdown on drug smugglers and remains steadfast in keeping our skies free from drug trafficking and safeguarding our youth."— ANI (@ANI) October 31, 2026