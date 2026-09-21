Delhi NCR News: दक्षिण-पश्चिम जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप 26 से

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चैंपियनशिप में जूनियर बालक और बालिका वर्ग के साथ सीनियर पुरुष और महिला वर्ग में मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में केवल दक्षिण-पश्चिम जिला दिल्ली में स्थित स्कूल, अकादमी और संस्थानों के खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। मुकाबले वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार होंगे। संवाद

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नई दिल्ली। दक्षिण पश्चिम जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन 26 से 28 सितंबर तक दक्षिण-पश्चिम जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026-27 का आयोजन करेगा। प्रतियोगिता कैर रोड स्थित मास्टर्स वॉलीबॉल अकादमी में होगी। इसमें जिले के स्कूलों, अकादमियों और संस्थानों से जुड़े खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।