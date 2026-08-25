Delhi NCR News: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने सेंट्रल दिल्ली क्वींस को 11 रन से हराया

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सुपरस्टार्ज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 68 रन बनाए, जिसमें सहरावत ने 21 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए सेंट्रल दिल्ली क्वींस पांच विकेट पर 57 रन ही बना पाई। संवाद

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नई दिल्ली। महिला दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली क्वींस को 11 रन से हराकर जीत दर्ज की। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आठ ओवर के मैच के बाद कप्तान श्वेता सहरावत ने टीम के आक्रामक रवैये की सराहना करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य महिला क्रिकेट को लेकर लोगों की सोच बदलना है।